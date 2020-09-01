Первое место в рейтинге Forbes занял ВТБ

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Лучшим в России среди банков, предлагающих услуги private banking, стал ВТБ. Авторы рейтинга оценили, как ключевые бизнес-результаты в данном сегменте, так и уровень продуктов и сервисов, которые банк предлагает VIP-клиентам.

- Первое место в рейтинге Forbes среди всех российских банков для VIP-клиентов – это признание как существенного роста бизнес-показателей, так и оценка экспертным сообществом философии развития Private Banking, - уверен старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. - Ведь за каждой цифрой и за каждым местом в рейтинге всегда стоят люди. И чтобы банковский бизнес сегодня развивался, они должны иметь три вещи: компетенции, характер и время для построения доверительных отношений с клиентами, ведь только благодаря доверию клиентов возможны такие достижения.

Известно, что на сегодняшний день Private Banking ВТБ является самым крупным на российском рынке. Объем активов под управлением с июля 2019 за год вырос на 23% и составил 2,41 трлн. рублей. Наибольшую динамику показал портфель инвестиционно-страховых продуктов, который увеличился за этот период на 63% и превысил 907 млрд рублей. А за минувший год VIP-клиентами банка стали еще 2,8 тысячи человек, сейчас их общее число достигает 23,3 тысяч.

Надо сказать, что Private Banking ВТБ стабильно показывает опережающую динамику роста: с начала 2018 года объем средств под управлением увеличился более чем на 85%, инвестиционный портфель – в 4 раза, а количество клиентов - более чем на 70%.

Росту показателей способствовал и вывод на рынок эффективных инвестиционных решений, разработка индивидуальных стратегий структурирования активов, расширение сети VIP-офисов и развитие дистанционных сервисов. А еще в числе прочего появилась услуга «инвестиционный check-up», предлагающая VIP-клиентам анализ и оптимизацию портфелей независимо от места размещения активов, и «advisory», предоставляющая возможность принятия самостоятельного решения по инвестированию на основе глубокой экспертизы и рекомендаций финансовых советников банка.

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