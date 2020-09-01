Дом научной коллаборации для детей и педагогов открыл ДГТУ

Фото: ДГТУ

1 сентября в Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие Центра дополнительного образования детей и педагогов «Дом научной коллаборации имени А.С. Попова» в стенах ДГТУ. Известно, что площадка позволит школьникам получить опыт работы над научными проектами в команде настоящих ученых, а педагогам - выйти на новый уровень профессионализма. Она реализована в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Общая сумма финансирования составила 10,6 млн рублей.

- Это новый стандарт учреждения дополнительного образования научно-технической направленности, - подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - Центр оснащен современным оборудованием, здесь ребята смогут набираться теоретических и практических знаний в областях, соответствующих приоритетным направлениям научно-технологического развития России. Созданы все условия, чтобы привлечь школьников к научной деятельности, привить им любовь к изучению современных технологий. Мы будем тиражировать полученный опыт работы, чтобы подобные учреждения дополнительного образования были открыты и в других городах и сельских территориях региона.

Фото: ДГТУ

Так, в Доме научной коллаборации реализованы образовательные проекты: «Детский университет» – для школьников 5-9-х классов и «Малая академия» – для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования. Детям и подросткам на бесплатной основе предложат обучающие программы по направлениям: аддитивные технологии, информационные технологии, биоинженерные технологии, технологии дополненной и виртуальной реальности, беспилотные технологии и робототехнические системы.

А школьники в возрасте 10-18 лет смогут посещать курсы «Технология» и «Биология».

К слову, обучение синхронизировано со школьными программами. Для проведения практических занятий университет предоставит свои мастерские и лаборатории, результаты усвоения материала участниками курсов будут зачтены школами по основным общеобразовательным программам.

Фото: ДГТУ

- ДГТУ как опорный университет Ростовской области стремится реализовывать проекты, нацеленные на развитие не только нашего вуза, но и региона в целом, - рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Сегодня нужно вкладывать в молодежь, в образование – в этом будущее. Уверен, Дом научной коллаборации расширит образовательные возможности молодых дончан и позволит вовлечь их в научно-исследовательскую деятельность.