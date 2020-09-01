«Россия, я люблю тебя!»: Пятый Всероссийский фотоконкурс стартовал на нашем сайте

Все фотографии будут размещены на сайте «Комсомолки». Фото:сайт kp.ru

На нашем сайте KP.RU стартовал фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!». Поэтому, если вы любите свою страну, вам нравится фотографировать и вы делаете это так, что окружающие просто в восторге, то пусть о ваших талантах узнает наша многомиллионная аудитория.

Так, стать участником конкурса может любой желающий. Для этого нужно прислать фотографию, изображающую ваши любимые места на территории России. Обязательно подпишите, когда и где был сделан снимок. А еще можно написать короткий рассказ о том, чем вам заполнилось именно это место.

Фотографии будут размещены на сайте «Комсомолки». А работы оценят сразу два компетентных жюри: первое - народное - в него войдут читатели нашего сайта, а второе - профессиональное. Они-то и отберут среди фотографий конкурса лучшие работы.

Тот автор, чья работа будет признана лучшей профессиональным жюри, станет обладателем сертификата на туристическую поездку по России. А вот лидер народного голосования и 11 финалистов, выбранных профессионалами, получат сувениры и книжные новинки от «КП».

ВАЖНО!

Работы принимаются с 27 августа по 25 сентября. Итоги будут подведены 8 октября текущего года. Посмотреть положение о конкурсе, а также принять в нем участие можно здесь.