В Ростове опасная ветка рухнула на машину с детьми

В Ростове ветка пробила переднее стекло авто с двумя детьми в салоне. Фото: соцсети

В донской столице крупная ветка рухнула на движущийся автомобиль.

Инцидент произошел сегодня, 1 сентября, на улице Туполева в районе дома № 12. Мимо проезжал автомобиль и внезапно на него обрушилась массивная ветка. Она пробила переднее стекло, что крайне напомнило известный фильм ужасов "Пункт назначения".

На момент произошедшего в салоне автомобиля находились водитель и двое детей. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, все отделались только легким испугом. О произошедшем очевидцы рассказали в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи очень посочувствовали владельцу автомобиля.

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