Ростовчанин попросил продлить маршрут № 81 в Александровку

В Ростове попросили продлить маршрут № 81. Фото: Ростовский городской транспорт

В Ростове местный житель попросил продлить недавно вернувшийся на улицы маршрут № 81.

Свою инициативу он опубликовал на популярном портале "Активный ростовчанин". Сейчас этот автобус идет от микрорайона Суворовский до площади Карла Маркса. Но горожанин посчитал, что этого не достаточно и попросил продлить маршрут в Александровку.

- Необходимо продлить маршрут до поселка Александровка по улице Вити Черевичкина и проспекту 40-летия Победы. Это позволит связать поселок с другими улицами, - написал автор обращения.

Кроме того, местный житель отметил, что было бы неплохо увеличить в два раза количество автобусов на линии - до 12. В настоящее время обращение поддержали 11 человек, еще шесть местных жителей высказались против.

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Инициатива опубликована на портале "Активный ростовчанин".

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