В донской столице в Кумженской роще появились свалочные очаги

В Кумженской роще обнаружили свалочные очаги. Фото: соцсети

В Ростове обнаружились свалочные очаги в Кумженской роще.

Неизвестные разбросали строительные мусор, среди которого были доски и мешки. Пока было обнаружено всего две свалки. Возмущенные местные жители сфотографировали происходящее и выложили снимки в одном из городских пабликов соцсети. Комментаторы тоже высказали недовольство.

- Это те люди, которые за копейки его вывозят. Денег не хватает им на полигон, и они свинячат везде, поймать их и наказать, - написал один из ростовчан.

Некоторые заявили, что нарушители вывозят мусор за полную стоимость.

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Причина возгорания остается неизвестной.

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