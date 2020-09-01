В Ростове обеды школьников обойдутся в 79 рублей

Обед ростовских школьников обойдется в 79 рублей Фото: "КП" Архив

В донской столице утвердили стоимость питания для школьников. Об этом сообщается в документах на сайте мэрии.

Постановление об этом подписал исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников. Для школьников будут положены завтраки и обеды. Стоимость завтрака будет составлять 54,1 рубля, обед будет обходиться немного дороже - 79 рублей. Дети с ограниченными возможностями будут иметь право на второй прием пищи, его стоимость составит 65,4 рубля.

А после четвертого класса учащиеся с ограниченными возможностями имеют право на двухразовое питание. Его стоимость оценили в 131 рубль.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, на организацию горячего питания в школах выделено более 800 миллионов рублей.

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