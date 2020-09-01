Надземный переход может появиться на Привокзальной площади

В Ростове может появиться надземный переход на Привокзальной площади Фото: "КП" Архив

В донской столице запланировали строительство надземного пешеходного перехода на Привокзальной площади.

Он будет соединять автовокзал с остановками общественного транспорта, расположенными рядом с железнодорожным вокзалом. В настоящее время проект только вынесен на обсуждение.

Представители власти предложили реконструировать здания автовокзала, гостиницы, гаража и автостоянки, а также построить новый надземный переход. По предварительным проектам он будет начинаться у выхода из автовокзала, вблизи автостоянки, и оканчиваться около остановок транспорта у выхода из ж/д вокзала. Есть предположения, что при строительстве потребуется предусмотреть эскалаторы или даже лифты - без них пассажиры с тяжелыми сумками предпочтут перебегать дорогу.

Сейчас проект находится на стадии общественных обсуждения. Ростовчане могут высказать свою позицию до 10 сентября. Специальные формы для этого можно найти на странице сервиса «Активный ростовчанин».

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Данные о месте размещения будут внесены в генеральный план города.

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