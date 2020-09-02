Несколько мешков с дохлыми раками обнаружили в Кумженской роще Ростова-на-Дону

Мешки с дохлыми раками нашли в Кумженской роще. Фото: соцсети

В донской столице местные жители сделали весьма интересную находку.

Прогуливаясь по Кумженской роще Ростова-на-Дону горожане наткнулись на мешки, от которых исходил невероятный смрад. Поборов брезгливость, ростовчане все-таки открыли их и обнаружили внутри несколько килограммов дохлых раков. Местные жители сфотографировали находку и выложили снимки в одном из городских пабликов в соцсети.

- По всей роще много мусора и не только строительного. Целая куча оконных рам с битым стеклом, - посетовали ростовчане.

В комментариях пользователи предположили, что торговцы таким образом просто избавились от просроченного товара. Другие же отметили, что раки в наше непростое время не пользуются большой популярностью из-за высокой стоимости.

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