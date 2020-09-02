Два человека погибли в пожаре в Новочеркасске

Мужчина и женщина погибли в пожаре в Новочеркасске Фото: "КП" Архив

В Ростовской области два человека погибли в пожаре.

Инцидент произошел вчера, 1 сентября, около половины девятого вечера в городе Новочеркасске, на проспекте Баклановском, 188Б. Вспыхнула квартира в жилой пятиэтажке. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К их прибытию пламя распространилось на 50 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 21:19, а полностью ликвидировать в 21:39. Тела мужчины и женщины обнаружили спасатели на месте происшествия.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 25 человек личного состава, 7 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Для тушения огня понадобилось 47 пожарных и 17 спецмашин.

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