ФК "Ростов" наказали за болельщиков без масок на стадионе Краснодара

Фан-сектор "Ростова" был забит до отказа. Фото: ФК "Ростов"

Футбольный клуб "Ростов" оштрафовали за болельщиков, которые пришли на матч с "Краснодаром" без масок. Игра состоялась 30 сентября на стадионе местной команды. Информацию об этом разместили на официальном сайте РФС.

По официальным данным, донской клуб наказан за поведение своих болельщиков, которые нарушили санитарные правила чемпионата. Согласно предписаниям все фанаты на стадионе должны находиться в защитных масках. На деле многие проигнорировали это требование.

За неправомерное действие зрителей ФК "Ростов" заплатит 15 тысяч рублей - символическая сумма для клуба. Однако, возникает вопрос о справедливости такого решение, ведь клуб не может контролировать своих болельщиков, тем более на чужом стадионе.

Напомним, игра "Ростов" - "Краснодар" прошла 30 августа и закончилась со счетом 1:1. Многие сошлись во мнении, что это был один из самых ярких матчей нынешнего сезона. Там было все: красивые голы, нереализованные моменты, невероятные спасения и принципиальная борьба - настоящее южное дерби. Комментаторы матча заметили, что из донской столицы поддержать любимый клуб приехало очень много болельщиков. Фан-сектор "Ростова" был забит до отказа.

В конце игры главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев не выдержал, подошел к судье и высказал свое мнение о его работе на мачте. Сразу после этого главный арбитр показал ему красную карточку.