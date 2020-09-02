ФК «Ростов» начнет сезон в Лиге Европы 24 сентября

«Ростов» начнет еврокубковую осень на домашнем стадионе. Фото: Денис Демков

Футболисты «Ростова» начнут еврокубковую осень и проведут игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы на домашнем стадионе 24 сентября. Это стало известно после проведения жеребьевки, состоявшейся в швейцарском Ньоне.

Среди потенциальных соперников «желто-синих» оказались три клуба. Имеют шансы выйти на поле «Ростов Арены» в конце сентября «Кайрат» (Казахстан) либо команда, которая станет победителем в паре «Маккаби» (Израиль) - «Железничар» (Босния и Герцеговина).

Кроме того, уже принято официальное решение, что матч в Ростове состоится без зрителей. Меры безопасности приняты в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Отметим, что донской клуб завершил сезон-2019/20 Российской премьер-лиги на пятой строчке в турнирной таблице, что позволило клубу пройти в Лигу Европы.

Это уже третье попадание команды в турнир.

Так, в сезоне 2014/15 «Ростов» дошел до стадии плей-офф, но проиграл турецкому «Трабзонспор». В сезоне 2016/17 клуб проиграл в 1/8 финала «Манчестер Юнайтед».