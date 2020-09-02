Донские власти опровергли слухи о необходимости справки за один день пропуска в школе

Родители были в шоке, когда услышали о "новых правилах". Фото: архив "КП"

Накануне в Ростовской области состоялся долгожданный день - 1 сентября. Дети вернулись за парты, а первоклассники поучаствовали в своей первой линейке. Для многих этот день ознаменовал начало нового этапа, однако, некоторых удивили неожиданные новости.

В ряде школ родителям пригрозили, что даже за один день пропуска уроков необходимо предоставить справку от врача. В противном случае ребенка просто не допустят до занятий.

Это вызвало шок и негодование. Если подумать, то такое правило могло спровоцировать пагубные последствия. Родители, чтобы не ходить за справками, отправляли бы в школы простуженных детей.

В министерстве образования Ростовской области прокомментировали эту ситуацию. В региональном чате сообщили, что информация недостоверна.

- Справка врача-педиатра требуется в случае отсутствия обучающегося в школе по причине заболевания. Требования по предоставлению справки в случае отсутствия обучающего в течение одного дня в школе отсутствуют, — написали в пресс-центре.

Напомним, что 1 сентября в школы Ростовской области пошли более 440 тысяч учеников. Теперь школы работают по особым правилам в период пандемии коронавируса. На входах всем измеряют температуру, в кабинетах стоят очистители воздуха, а массовые мероприятия запрещены.