В Ростове-на-Дону более четверти счетов для ИП открывается за 20 минут

Фото: ВТБ

В Ростовской области более 150 предпринимателей стали клиентами банка с момента старта нового сервиса ВТБ по экспресс открытию расчетного счета для ИП. По итогу первого месяца работы данного пилотного проекта доля расчетных счетов, открытых в офисах ВТБ за 20 минут, составила более 25% от общего количества заключенных договоров РКО банка в регионе.

- Главное, что ожидает современный предприниматель от финансового партнера - удобство, простота, оперативность и надежность предлагаемых сервисов, - отметил управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Разработанная технология автоматизирует процесс открытия счета, и позволяет потребителю стать клиентом банка всего за 20 минут. При этом он не тратит ни минуты лишнего времени на заполнение документов. Уверен, со временем интерес к данной услуге будет только расти наравне с востребованностью всей обновленной линейки расчетно-кассового обслуживания банка.

Известно, что новая услуга позволяет индивидуальным предпринимателям* открыть банковский счет в их присутствии. Теперь они могут стать клиентами ВТБ всего за 20 минут – расчетный счет будет открыт сразу при посещении офиса** и предъявлении только лишь паспорта.

*Для ИП - единоличного исполнительного органа.

** справки по перечню офисов ВТБ, предоставляющих данную услугу, - в Контактном центре Банка по телефону: 8-800-200-77-99.

ПАО ВТБ. Лицензия Банка РФ 1000. На правах рекламы.