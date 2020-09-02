«Цифровое образование»: «Ростелеком» расскажет журналистам об онлайн-курсе для студентов

«Ростелеком» расскажет журналистам об онлайн-курсе для студентов Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

3 сентября в 14.00 в пресс-центре «Дон-Медиа» состоится пресс-конференция, посвященная запуску обучающего курса для молодежи «Цифровое образование». Специалисты «Ростелекома» проведут онлайн-занятия для студентов образовательных учреждений-партнеров компании в Ростовской области.

Цель курса – познакомить максимальное количество будущих профессионалов с компетенциями, необходимыми в условиях цифровой экономики. Цикл лекции по таким темам, как «Интернет вещей», «Блокчейн», «Кибербезопасность», «Большие данные» и другим актуальным темам проходит в специально разработанном приложении «Цифра РТК» и включает практические кейсы от компаний-партнеров.

Студенты, показавшие наилучший результат по итогам обучения, представят команду вуза на специальном конкурсе «Ростелекома» – «Нехакатоне» в декабре 2020 года. Победители получат ценные призы и возможность стажировки или трудоустройства.

«Сегодня роль технологий возросла до максимума даже в быту. Мы в качестве своей задачи видим повышение уровня цифровой грамотности студентов и помощь им в овладении современными компетенциями. Ростовская область заняла очень активную позицию на пути к трансформации в цифровой регион. Именно поэтому мы уверены в том, что идеи и таланты, которые проявятся по итогам курса, обязательно найдут возможности для реализации», – отметил Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

В программе «Ростелекома» участвуют Южный федеральный университет, Ростовский государственный экономический университет, Донской государственный технический университет, Московский технический университет связи и информатики (Ростовский филиал), Южный университет (ИУБиП), а также Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики.

Свои кейсы для решения в рамках курса предоставили компании-партнеры: Тele2, «Центр-инвест», HeadHunter и «Ростелеком Solar». Информационный партнер – медиахолдинг «Дон-Медиа».

В пресс-конференции примут участие:

Мероприятие состоится 3 сентября в 14:00 в формате онлайн.

Для аккредитации необходимо прислать заявки на электронный адрес mariya.kosheleva@south.rt.ru либо по WhatsApp на номер +7 988 575 46 76 в формате: ФИО, издание, номер телефона.

Трансляция мероприятия пройдет на платформе пресс-центра «Дон-Медиа».

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