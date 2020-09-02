Ростов-на-Дону оказался в десятке самых косноязычных городов

Специалисты уверены, что одна из причин появления слов-паразитов — отсутствие словарного запаса. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В рейтинге городов, жители которых чаще всего употребляют в речи слова-паразиты Ростов-на-Дону оказался на восьмом месте. Обсудим тему трансформации русского языка сегодня в 17:03 в эфире радио «Комсомольская правда» на 89,8FM .

"Как бы", "типа того", "это самое", "короче", "вот", "ну" - стали частью нашей жизни. Почему беднеет родной язык и что делать со словами-паразитами в собственной речи?

Специалисты уверены, что одна из причин - отсутствие словарного запаса. Информации стало больше и читают теперь все подряд, а вот качество чтения оставляет желать лучшего. При этом, восьмое место в десятке не такой уж и плохой результат.

Гораздо хуже, по мнению исседователей, дело обстоит в Краснодаре. Столица Краснодарского края на первом месте рейтинга. Узнаем у соседей кубанцев, что они думают по этому поводу, поговорим с кандидатом филологических наук Татьяной Цалко об истоках появления в речи таких словечек, узнаем, как бороться со словами-паразитами и выясним, почему беднеет родной язык.

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Слушайте сегодня в 17:03 в эфире радио "Комсомольская правда" (89, 8 FM) . Подключайтесь к нашему разговору и звоните в прямой эфир: 8 (863) 333-25-22.