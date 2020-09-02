Перед домами ростовчан появятся индивидуальные контейнеры для мусора

Администрация Ростова приступила к пилотному проекту «Каждому дому – свой контейнер». Фото: rostov-gorod.ru

В администрации донской столицы объявили о начале реализации нового пилотного проекта «Каждому дому - свой контейнер». Его суть очень проста. Рядом с частными домовладениями в Ростове-на-Дону будут устанавливаться индивидуальные пластиковые евроконтейнеры для сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

В числе первых новшество оценят горожане, проживающие по улице Катаева в границах улицы Журавлева и проспекта Театральный. Как подчеркнул замглавы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов, переход на новую систему позволит жителям частного сектора не складировать твердые коммунальные отходы на газонной части улицы вблизи своих домов.

- Эти контейнеры соответствуют стандартам качества и безопасности, – уверил Алексей Пикалов.

При этом вывозить мусор будут строго по утвержденному графику регионального оператора — два раза в неделю.