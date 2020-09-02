Регоператоры по обращению с ТКО рассказывают, как оформить перерасчёт за услугу на ребёнка-студента

С наступлением нового учебного года многие студенты покидают родительские дома и переезжают на учёбу в другие города. На период отсутствия ребёнка-студента родители имеют право на оформление перерасчета. Региональные операторы ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» рассказывают потребителям, что для этого необходимо сделать.

Для осуществления перерасчёта, в первую очередь, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в абонентские отделы региональных операторов с приложением к нему подтверждающих документов. Что относится к таким документам?

- В случае со студентами к заявлению на исключение из лицевого счета одного потребителя необходимо приложить справку с его места учёбы, а также счета за проживание в общежитии или другом месте временного пребывания, - комментируют в коммерческой службе регоператоров.

Для удобства потребителей на сайтах компаний rostov.clean-rf.ru и don-eco.clean-rf.ru создана форма обратной связи. Не выходя из дома, через нее можно направить необходимые документы для оформления заявки на перерасчёт.

Кроме того, по всем вопросам, связанным с вывозом ТКО, изменением количества проживающих потребители могут обратиться на горячую линию регоператоров по номеру телефона: 8-800-707-05-08.