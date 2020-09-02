Бывшему руководителю пресс-службы мэрии Ростова Марии Давыдовой вынесли приговор

Давыдову задержали в декабре прошлого года. Фото: соц. сети Марии Давыдовой.

Сегодня, 2 сентября, в донской столице вынесли приговор бывшему начальнику по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова Марии Давыдовой. Об этом сообщили в пресс-службе суда ленинского района.

На сайте сказано, что сегодня в 11:10 утра судья Владимир Барвин озвучил окончательный приговор в отношении Марии Давыдовой. Она получила год и шесть месяцев условно, а также обязана выплатить 800 тысяч рублей по гражданскому иску.

Напомним, Давыдову задержали в декабре прошлого года. На нее возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Причиной для начала расследование послужил договор на освещение деятельности мэрии Ростова с изданием "Деловое сообщество".