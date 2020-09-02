«Мы постепенно скатываемся к речи пещерных людей»: Почему Ростов-на-Дону оказался в десятке самых косноязычных городов

Вместе с лингвистами и филологами мы обсудили проблему скудности родного языка. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В среду, 2 сентября, вместе с лингвистами и филологами в эфире радио «Комсомольская правда» (89, 8 FM) мы обсудили проблему скудности родного языка. А всему виной исследование, судя по которому Ростов попал в десятку городов, где жители чаще других употребляют в речи слова-паразиты.

Кандидат филологических наук Татьяна Цалко уверена, что это зависит от множества факторов. Фактор неожиданности, когда тебе необходимо высказаться быстро, здесь и сейчас может повлиять на то, что в неподготовленной речи появятся «скрепляющие» ее слова-паразиты. Кроме того, Татьяна Васильевна считает, что место в рейтинге обусловлено и нашей южной эмоциональностью.

Филолог, литературовед и писатель Александр Сидоров в подобные исследования не верит в принципе. Он уверен, что на них опираться не стоит. Но то, что проблема бедности современного языка очевидна, Сидоров не отрицает. По его словам, еще в начале 20-х годов прошлого века в газете «Большевистская смена» была опубликована заметка о вреде слов-паразитов, а особенно слова «блин».

- Видите, с какого времени ведется борьба с этим словом? К сожалению, до сих пор безуспешно, - говорит Сидоров.

По мнению экспертов, необходимо больше читать хорошей литературы, повышать свой словарный запас, а учителям в школе больше внимания уделять развитию устной речи у детей.

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Послушать запись эфира можно здесь.

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