В Ростове мопедиста без прав поймали сотрудники ДПС

В Ростове поймали водителя мопеда без прав Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области сотрудники дорожно-патрульной службы поймали водителя мопеда.

Инцидент произошел на посту "Родионовка" около половины первого дня. По предварительным данным, 28-летний дончанин ехал на мопеде и отказался остановиться по требованию правоохранителей. По всей видимости, он побоялся, что откроется тайна, что он ездит без прав.

Водитель попытался скрыться от погони, но сотрудник ДПС догнал водителя и опрокинул транспортное средство. Мужчина предпринял попытку к бегству, но сотрудникам удалось задержать злоумышленника. В отношении него был составлен административный протокол по статьям 12.7 КРФ об АП и 19.3 КРФ об АП.

Нарушителя доставили в местный отдел полиции №5. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Правоохранители уже начали проверку по факту аварии.

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