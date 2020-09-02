Аномальная жара ожидается в донской столице

В Ростове ожидается аномальная жара Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону завтра, 3 сентября, ожидается аномальная жара. Об этом сообщили в Гидрометцентре Ростовской области.

В дневные часы погода будет облачной. С завтрашнего дня столбики термометра достигнут отметки +32...+36 градусов. Такая погода будет держаться до самых выходных. Ветер усилится до семи метров в секунду.

После жуткого пекла и духоты в воскресенье, 6 сентября, на донскую столицу обрушатся дожди. В дневное время на термометре будет около +26 градусов. Ночью станет значительно прохладнее, температура воздуха опустится до +16 градусов, а осадки сохранятся на всю ночь.

Но уже в понедельник, 7 сентября, дождь прекратится, а воздух прогреется до +27 градусов Цельсия.

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По словам Александра Иошпы, необычная погода связана с изменением циркуляции воздуха.

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