В Ростовской области состоялось заседание штаба по ликвидации ЧС в Тарасовском районе

Голубев провел заседание штаба по ликвидации ЧС в Тарасовском районе. Фото: правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел заседание штаба по ликвидации ЧС в Тарасовском районе.

На связь с главой области вышли сотрудники МЧС и главы пострадавших от масштабного пожара районов. Спасатели отчитались перед губернатором о проведенных уже работах и о том, что в ближайшее время планируется еще сделать для ликвидации возгорания. Огнеборцы посетовали на то, что сильный и постоянно меняющий направления ветер и высокая температура воздуха крайне мешают тушению пожара.

Кроме того, представители МЧС сообщили, что местным жителям было предложено покинуть свои дома и отправиться в пункты временного размещения, но дончане отказались от такого предложения. Они предпочли остаться дома или у родственников и в тревоге не спать всю ночь, опасаясь за свою жизнь и имущество. Таким образом в Красносулинском районе пострадало 32 человека и одна женщина погибла.

Главы пострадавших от сильного пожара районов рассказали, что стало причиной возгорания в каждом из них. Причины были названы абсолютно разные - замыкание на железнодорожных путях, неосторожное обращение с огнем, электрическое замыкание. В некоторых районах все еще идет расследование.

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