В ЮФУ прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

В Южном федеральном университете прошел праздник для первокурсников. Он состоялся перед главным корпусом университета на площади Платова. Первыми на нем чествовали лицеистов ЮФУ и первокурсников Колледжа прикладного профессионального образования. Все они в торжественной обстановке получили свои первые студенческие билеты.

Поздравить ребят с Днем знаний пришли замглавы администрации Ростова-на-Дону по соцвопросам Елена Кожухова, Президент ЮФУ Марина Боровская, директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик, научный руководитель СУНЦ ЮФО, и директор СУНЦ ЮФО Тимур Синельников и ректор ЮФУ Инна Шевченко.

Инна Константиновна в своем приветственном слове отметила, что ребятам необходимо будет стараться и приложить немало усилий, чтобы успешно освоить программу обучения.

Также в этом году на базе ЮФУ открылось новое структурное подразделение - Специализированный учебный научный центр ЮФО для одаренных талантливых детей, желающих заниматься наукой. И это стало еще одной важной вехой в развитии университета. - Нам очень хочется, чтобы в мире науки вы чувствовали себя своими, - обратилась к ребятам Президент ЮФУ Марина Боровская. - Нам хочется, чтобы эта научная стезя стала вашим будущим и вашей профессией. Ученые - это элита страны и мира, она образует те прорывы и решения, которые так необходимы мировому сообществу, всему человечеству.

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

В этот день были организованы экскурсии в Музей истории ЮФУ, где обучающиеся смогли познакомиться с историей университета и города Ростова-на-Дону. Также день знаний отметили и во всех структурных подразделениях ЮФУ. Первое сентября прошло в очно-заочной форме. Кроме того, в соцсетях и на YouTube-канале университета состоялся показ фильма-презентации об университете.