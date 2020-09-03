Пожар в Ростовской области: Сильный ветер не дает справиться со стихией

В тушении огня второй день принимают участие 390 человек. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В Ростовской области второй день тушат пожары, которые произошли сразу в четырех районах. В чем сложности, на заседании оперативного штаба с участием главы региона рассказал Министр экологии и природных ресурсов РО Михаил Фишкин

- Ожидали, что в ночное время чуть стихнет ветер, его порывы временами достигали 22 метров в секунду, - сообщил он. - Делали охрану населенных пунктов Патроновка и Дубы. Огонь туда не прошел. Но сейчас ветер снова поднялся. Работают четыре вертолета. Ожидаем Бе 200 на четырех крупных очагах. В тушении пожара по последним данным задействованы 390 человек и 98 единиц техники. Группировка усиливается. Авиация и дополнительные средства пребывают.

По его словам, ситуацию осложняет еще и то, что ветер постоянно меняет направление.

Напомним, уже сообщается об одном погибшем и 46 пострадавших.