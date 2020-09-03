У одного не работали фары, другой ездил без ремня: за этот год в Ростове выявили почти 500 неисправных автобусов

Полицейские установили, что в одном автобусе не работала кнопка аварийного открывания двери. Фото: ГИБДД

В Ростове-на-Дону инспекторы ГИБДД проверили техническое состояние городских автобусов и маршруток. Полицейские с помощью специального оборудования оценили исправность основных механизмов транспорта. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Инспекторы проверили рулевое управление, тормозную систему и световые приборы, а также колеса и шины. Как выяснилось, в одном автобусе у водителя не было ремня безопасности, в другом частично не работали фары.

Проверка рулевого управления. Фото: ГИБДД

Кроме того, полицейские увидели, что обзор лобового стекла ограничивают различные предметы, а также не работает кнопка аварийного открывания двери. В результате сотрудники дорожного ведомства выписали четыре протокола об административном правонарушении.

- В 2020 году в Ростове-на-Дону зафиксировано 465 сломанных автобусов. В 37 из них были поломки в тормозной системе и рулевом управлении, - добавили в ГИБДД.

Добавим, что в Ростовской области за 8 месяцев этого года выявили 1204 технически неисправных автобуса, 59 из которых имели особо опасные поломки