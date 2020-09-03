«Думала - юрист, оказался - аферист»: Ростовчанка стала жертвой лжеадвоката

Не исключено, что за решетку может отправиться теперь сам юрист. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении юриста одной из коммерческих организаций, подозреваемого в мошенничестве.

Известно, что инцидент произошел еще в июне этого года. 79-летняя пенсионерка по совету знакомых обратилась к специалисту с просьбой оказать квалифицированную юридическую помощь по уголовному делу. Нужно было составить апелляционную жалобу на приговор, который вынесли ее внуку.

Тот заверил женщину, что сможет представлять ее интересы за деньги как адвокат. Однако необходимого для таких случаев адвокатского статуса он не имел. Более тог, заявил, что якобы имеет большие возможности и влияние. И, как результат, сможет поспособствовать благоприятному исходу дела. В итоге получил от пожилой женщины 200 тысяч рублей, но обязательств не выполнил. Когда старушка поняла, что ее обманули, то обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Галина Гагалаева, по результатам проведенной проверки следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Не исключено, что за решетку может отправиться теперь сам юрист.