В Новочеркасске сбили 60-летнюю женщину

Происшествия случилось на переходном переходе. Фото: ГИБДД

В Новочеркасске произошло ДТП - на дороге сбили 60-летнюю женщину. Все произошло вчера вечером на улице Юности, напротив дома № 7. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

По официальной информации, примерно в 17:20 26-летний водитель за рулем "Шевроле Круз" двигался по дороге. Поворачивая на главную, он не заметил, как улицу стала переходить женщина. В результате иномарка сбила пенсионерку.

Водитель вышел из машины и попытался помочь пенсионерке. На место приехали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшей различные травмы и доставили в больницу.

На данный момент устанавливаются все детали происшествия.