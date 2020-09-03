В Ростовской области от коронавируса скончались еще четыре человека

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 3 сентября. Фото: ООН

На 3 августа в Ростовской области зафиксировали еще 139 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, общее число заболевших составило 17344 человек. За последние сутки выздоровели 112 пациентов, а всего - 14802.

В результате заражения скончались еще четыре человека, жителей донского региона. Это 73-летняя пенсионерка с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 64-летний мужчина с подобными недугами, а также 37-летняя женщина с нарушениями обмена веществ. Кроме того, жертвой вируса стала 66-летняя пенсионерка гипертонической болезнью.

Таким образом, за все время пандемии в результате заражения ковидом умерли 363 пациента. На данный момент в тяжелом состоянии пребывают 53 человека.