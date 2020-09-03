Донские предприниматели смогут сэкономить до 95% затрат на запуск и развитие бизнеса

Фото: пресс-служба АНО "РРАПП"

10 августа Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства - оператором центров «Мой бизнес» в Ростовской области – объявлен второй этап набора заявок на получение финансовой поддержки, оказываемой структурными подразделениями - Центром инжиниринга и Отделом кластерного развития.

В рамках поддержки Центра инжиниринга донские производители могут получить софинансирование в объеме от 85% до 95% на следующие виды услуг:

- проведение финансового, управленческого или технического аудитов;

- маркетинговые услуги;

- проведение патентных исследований;

- сертификация, декларирование, аттестация продукции;

- разработка программ технического перевооружения и развития производства;

- целый комплекс инжиниринговых услуг – от разработки конструкторской документации до монтажа и пусконаладки оборудования.

Услуги предоставляются в пределах бюджетных лимитов, предусмотренных на данные цели на соответствующий финансовый год.

Многие предприниматели уже получили инжиниринговую поддержку АНО «РРАПП». Среди них индивидуальный предприниматель Дмитрий Крюков, чье производственное предприятие по изготовлению мебели и стеновых панелей было запущено в ноябре 2019 года.

- Для нас, развивающегося бизнеса, помощь Центра инжиниринга РРАПП – серьезное подспорье, - рассказал Дмитрий Крюков. - Мы планируем при содействии Агентства закупить специальные пресс-формы для изготовления стеновых панелей, зарегистрировать патент на собственный товарный знак, а также разработать бизнес-план для расширения производственных мощностей.

Особые меры поддержки АНО «РРАПП» оказывает участникам территориальных кластеров Дона.

Такие предприятия могут подать заявку на следующие виды услуг:

- маркетинговые услуги;

- проведение вебинаров, «круглых столов»;

- проведение межрегиональных бизнес-миссий;

- организация участия на отраслевых российских выставочных площадках.

Заявки от донских предприятий принимаются до 30 сентября 2020 года.

Форма заявки, полный перечень услуг по линии деятельности, а также условия их предоставления доступны по ссылкам:

Центра инжиниринга - https://mbrostov.ru/department/7-inzhiniringovyy-centr

Отдел кластерного развития https://mbrostov.ru/department/8-centr-klasternogo-razvitiya)

Заявление на получение услуг и прилагаемые документы могут быть направлены в адрес АНО «РРАПП» любым из следующих способов:

- лично по адресу:344006, г. Ростов-на-Дону, БЦ «Балканы», ул.Седова, д. 6/3, эт. 3, каб. 7;

- почтовым отправлением по месту нахождения АНО «РРАПП»;

- в электронном виде на адрес электронной почты: rci.ckr@rrapp.ru (в отсканированном виде с подписью на каждом листе).

Консультации по порядку предоставления и форме поддержки оказываются сотрудниками при личном приеме, по телефону или по электронной почте.

Контактные данные для консультации:

Начальник центра инжиниринга Осичкина Нина Михайловна,

тел: +7 (918) 519-44-66,

e-mail: osichkina@rrapp.ru

Специалист центра инжиниринга Банников Павел Олегович,

тел:+7(989) 616-25-51,

e-mail: bannikov@rrapp.ru

Начальник отдела кластерного развития Петросян Лусине Эдуардовна

тел: +7 (988) 552-95-87,

e-mail: petrosyan@rrapp.ru