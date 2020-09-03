В ростовском порту на румынском сухогрузе обнаружили нелегальное топливо

В ростовском порту на одном из прибывших сухогрузов обнаружили незадекларированное топливо. Фото: ЮТУ

В Ростове обнаружили незадекларированное топливо на борту прибывшего из Румынии сухогруза. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления. Стои отметить, что моряки перевозили около 25 тон нелегального топлива.

- Капитан корабля представил на таможенный пост "Речной порт Ростов-на-Дону" декларацию судовых припасов, в которой содержались сведения о бункерном топливе, перемещаемом в качестве припасов, - говорится в сообщении.

В ходе проверки было выявлено несоответствие заявленного и фактического количества топлива, в цистернах с дизельным топливом обнаружилось на 16 тонн больше горючег, чем задекларировано. Кроме того, проверяющие нашли более 7,5 тонн незадекларированной маслянистой жидкости с характерным запахом нефтепродуктов. Моряки хранили ее в цистернах для хранения мазута.

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