После ремонта водоканальщиков в Ростове-на-Дону провалился асфальт

В Ростове на одной из улиц провалился асфальт. Фото: соцсети

В донской столице в очередной раз провалился асфальт.

Инцидент произошел сегодня, 3 сентября, на перекрестке улиц Городской и Пирамидной. Местные жители в одном из городских пабликов соцсети поведали, что совсем недавно в этом месте проводился ремонт коммунальных сетей. Ремонтные работы выполнил донской Водоканал.

- Перекресток Городской и Пирамидной. Накануне Водоканал закончил тут ремонт. Сегодня асфальт провалился, - написал один из горожан.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего. Разумеется практически все ответы были саркастичными.

«Плохо сделанная стабильность», «Накрыть баннером с изображением ровного асфальта», «Хватит придираться. Кто-то старался, делал. Ну не получилось, в следующий раз, может, будет лучше», - написали в комментариях под постом ростовчане

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