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Ростовский врач предложил родителям школьников снова отправиться на самоизоляцию

Он посчитал, что поможет избежать роста заболеваемости коронавирусом
Виктория НикитинаВикторияНикитина
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Родителям ростовских школьников предложили снова отправиться на самоизоляцию

Родителям ростовских школьников предложили снова отправиться на самоизоляцию

Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону врач Георгий Багдыков посоветовал родителям школьников снова отправиться на самоизоляцию. О такой инициативе медика сообщает издание "Ростовская газета".

Багдыков посчитал, что таким образом можно избежать роста заболеваемости коронавирусом. Врач связал это с завершением отпускного сезона и началом учебного года.

- Дети приступили к обучению в школах и могут принести вирус в семьи. Я бы родителей отправил на изоляцию и ограничил контакты с внуками бабушек и дедушек, - высказал обоснование своей теории медик.

Кроме того, он добавил, что такие меры можно использовать только в осенний период. Багдыков также сообщил, что сам он уже переболел опасным заболеванием, "гуляющим" по всему миру.

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