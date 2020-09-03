Мусорный полигон не будет оборудован в Кагальницком районе

В Ростовской области запретили оборудование мусорного полигона Фото: "КП" Архив

В Ростовской области не разрешили строительство нового мусорного полигона.

Ростовский областной суд признал незаконным строительство мусорного полигона в Кагальницком районе. по плану он должен был располагаться вблизи станицы Кировской. Издание "Коммерсант" сообщает, что в донскую прокуратуру поступило множество обращений от местных житель и было принято решение подать иск.

Ведомство потребовало признать недействующим решения Кагальницкого районного собрания депутатов № 160 «О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки Кировского сельского поселения». В поданном иске речь шла о том, что выбранный участок был переведен из категории сельскохозяйственных земель в «земли промышленности» в нарушение градостроительного и земельного законодательства.

- Изменение территориального зонирования было осуществлено без обсуждения на общественных слушаниях, как того требует Градостроительный кодекс. Кроме того, в соответствии с постановлением правительства Ростовской области перевод земель в другую категорию должен быть одобрен региональным министерством имущественных отношений, - говорится в сообщении.

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Причина возгорания пока остается неизвестной.

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