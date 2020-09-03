Тревожная сирена прозвучит в Ростове 16 сентября

В Ростове 16 сентября прозвучит сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" Фото: "КП" Архив

В донской столице 16 сентября сработает система оповещения граждан о ЧС.

К счастью, это будет только учебная тревога. Ростовчане будут слушать сирены "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с 11:30 до 11:45. Во время включения автоматизированной системы централизованного оповещения населения местным жителям необходимо включить телевизор на один из каналов - «ДОН 24» или «ДОН-ТР» или же настроить радио на одну из программ УКВ или FM-диапазоне и прослушать учебное сообщение.

- Граждане! Будьте всегда внимательны к сигналам и сообщениям, передаваемым по системе централизованного оповещения населения. Помните! Умелые и оперативные действия – гарантия Вашей безопасности, - сообщает пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону.

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Проверка систем оповещения пройдет с 11:20 до 11:50.

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