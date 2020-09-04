Пожарным удалось локализовать возгорание вблизи Старочеркасской

В Ростовской области в станице Старочеркасской удалось локализовать пожар Фото: "КП" Архив

Возникший в Аксайском районе природный пожар удалось локализовать донским огнеборцам.

По неустановленной на данный момент причине возгорание началось еще вчера днем в популярной станице Старочеркасской. По предварительным данным, вспыхнула сухая трава. По словам сотрудников ГУ МЧС по Ростовской области, пламя охватило территорию в три гектара. Пожарные были отправлены на окарауливание населенных пунктов. Всю ночь огнеборцы следили за тем, чтобы огонь не подступил к жилым домам.

Только в 3:49 ночи возгорание удалось локализовать. А ликвидация открытого горения произошла в 3:58. Стоит отметить, что на данный момент пожар еще полностью не потушен, но угрозы населенным пунктам еще нет.

Кроме того, из-за сильного возгорания и восточного ветра отдаленные районы Ростова-на-Дону, такие как Сельмаш и Алекандровка, заволокло дымом, на улице стоит жуткий запах горелого дерева и летит пепел.

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Продолжает гореть уже только Тарасовский район.

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