В Шахтах загорелся склад с пиломатериалами

Клад пиломатериалов сгорел в Шахтах. Фото: ГУ МЧС

В Ростовской области случился еще один крупный пожар.

Инцидент произошел минувшей ночью в городе Шахты на улице Илюшина, 9А. По данным МЧС, вспыхнул склад с пиломатериалами. Причина возгорания пока остается неизвестной. Пожарных вызвали очевидцы произошедшего. К моменту приезда огнеборцев пламя охватило собой уже всю площадь здания.

Уже в два часа ночи был объявлен второй ранг пожара. К счастью, угрозы близлежащим домам выявлено не было. Опытные пожарные смогли локализовать возгорание в 02:41, а полностью оно было ликвидировано в 03:29.

К тушению пожара привлекались 54 человека личного состава 17 единиц техники, в том числе от МЧС 40 человек личного состава 12 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Пламя охватило территорию в три гектара.

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