В Ростовской области кредитно-документарный портфель ВТБ превысил 249 млрд рублей

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Общий кредитно-документарный портфель ВТБ увеличился на 8% и составил 249,6 млрд рублей, а объем привлеченных средств достиг 154 млрд рублей. Такую статистику по итогам первого полугодия подвели специалисты банка.

- ВТБ в регионе показал положительную динамику в приоритетных сегментах работы, - сообщил управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Несмотря на ограничения и снижение деловой активности, вызванные распространением пандемии, банк не прекращал своей работы. Нашим стратегическим намерением стала политика всесторонней поддержки клиентов. Эксперты ежедневно консультировали, предпринимателей и жителей области, предлагая каждому из них персональное решение интересующего их вопроса. Мы первыми подключились к реализации программ поддержки клиентов, пострадавших от влияния СOVID-19, а также разработали свои предложения. В частности, с момента введения мер до настоящего времени наш банк в рамках различных программ оказал кредитную помощь бизнесу и населению Дона на сумму свыше 13,2 млрд рублей.

Известно также, что корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ с января по июнь увеличился на 8% и составил 185,6 млрд рублей. Объем ресурсного портфеля достиг 24,7 млрд рублей. А розничный кредитный портфель банка по итогам двух кварталов вырос на 8% и составил 64 млрд рублей, из которых ипотека - 30,8 млрд рублей (+14%), кредиты наличными - 27,6 млрд рублей (+4%), автокредиты - 3 млрд рублей, кредитные карты – 2,6 млрд рублей.

Кроме того, портфель привлеченных средств физлиц с начала года достиг 129,3 млрд рублей (+4%). При этом на инвестиционные продукты пришлось 40% от всего объема портфеля - 37,7 млрд рублей (рост +10%).

Всего же за шесть месяцев 2020 года банк выдал населению региона заемных средств на сумму свыше 14 млрд рублей (рост +11%). Наибольший спрос был на ипотеку: всего банк выдал свыше 4 тыс. жилищных кредитов, объем выдач увеличился в 1,5 раза - до 7,5 млрд руб. Продажи кредитов наличными составили 5,9 млрд рублей, а на покупку автомобилей — 710 млн рублей.