"А потом всем миром на лечение собирать": ростовчанин на Ворошиловском мосту устроил смертельно опасные игры

Парень исполняет подобный трюк явно не в первый раз. На его странице несколько подобных снимков. Фото: соц. сети. Валерий Мудрый

В Ростове-на-Дону парень устроил смертельно опасное шоу на Ворошиловском мосту. В интернете появился ролик, где он, рискуя своей жизнью, перебирается через ограждения и зависает на огромной высоте. Это вызвало бурю эмоций у подписчиков сообщества, где опубликовали видео.

Действо проходило ночью. На кадрах молодой человек, подросток, идет по Ворошиловскому мосту. В какой-то момент он перебирается через перила, спускается вниз, хватается одной рукой за поручень и висит несколько секунд. Парень демонстративно машет свободной рукой в камеру, показывая, что он не боится сорваться вниз.

Съемка резко прекращается и переводит наше внимание на комментарии, которые ростовчане оставили под видео.

- Слабоумие и отвага! - пишет девушка.

- А потом всем миром на лечение собирать, - подмечает другой пользователь.

Большинство из тех, кто решил высказаться, осудили экстремальные выходки парня. Они посчитали, что хайп не стоит такого риска. Читая отзывы дальше, мы натыкаемся на людей, которые узнают молодого человека и оставляют его ссылку на социальные сети. Выясняется, что в интернете главного героя зовут Валерий Мудрый. На его странице висит еще несколько подобных фотографий, где он находится на грани жизни и смерти.

"Статуса нет, как и смысла жизни" - написал он на своей странице.

Парень явно страдает юношеским максимализмом и переизбытком энергии. Будем надеется, что он не пострадает от собственных трюков.