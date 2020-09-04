Жители Ростовской области едва не полакомились протухшей рыбой

Лакомиться вяленой рыбкой с истекшим сроком годности опасно для здоровья. Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Опасную для здоровья потребителей рыбную продукцию, с истекшим сроком годности, продавали на Центральном рынке в городе Шахты. Как выяснили инспекторы Россельхознадзора, в реализации у индивидуального предпринимателя была вяленая чехонь в количестве 20 штук. Протухший товар весил около 4 кг.

После вмешательства надзорного органа ушлому торговцу пришлось уничтожить свой пропавший товар. Кроме того, бизнесмену придется выплатить штраф.

- По результатам проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа 20 000 рублей. Рыбная продукция уничтожена владельцем, - рассказали подробности в Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

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