"Сердце разрывается от любви, особенно у папы": главный тренер "Ростова" Карпин отмечает день рождения дочери

51-летний Валерий Карпин и его дочь Дарья. Фото: соц. сети

Сегодня 4 сентября - день рождения дочки главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина. Маленькой Даше исполнилось два года. Супруга наставника донской команды записала милое видео, на котором девочка радуется этому дню и сама говорит, сколько ей исполнилось. Ролик появился в социальных сетях Дарьи Карпиной.

Тренер ростовчан не раз признавался, что питает огромную любовь к своим детям. Его супруга Дарья родила ему двух прекрасных девочек, с которыми он проводит все свободное время. По его словам, с ними он по-настоящему отдыхает, расслабляется после напряженной работы.

Пока он тренируют команду, с детьми сидит Дарья. Молодая мама активна в социальных сетях. Частенько она выкладывает посты, посвященные счастливой и большой семье.

Ровно два года назад, 4 сентября 2018 года, на свет появилась их первая дочка. А сегодня Дарья Карпина опубликовала видео, на котором показала подросшую дочку. Счастливая девочка уже немного говорит и на вопрос "сколько тебе лет?" звонко отвечает: "два!".

- Ровно два года назад мы с Валерием привели эту девочку в этот мир. 13 часов моих страданий не прошли даром! Спасибо, родной, в очередной раз, что был со мной каждую минуту, - пишет супруга Карпина.

-Уже не представляю, как мы жили без Дашули. Сердце просто разрывается от любви, особенно у папы, - точно подмечает молодая мама.

За три часа пост набрал тысячи просмотров. Многие оставляют добрые комментарии и желают всей семей счастья и процветания.