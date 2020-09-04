Огненный апокалипсис в Тарасовском районе Дона: объяты пламенем уже 1,2 тысяч гектаров леса

Масштабный пожар в Ростовской области никак не могут потушить. Фото: Евгений Вдовин / 161.RU

Площадь пожаров, бушующих в Ростовской области третий день, растет. Как сообщили в департаменте лесного хозяйства по Южному федеральному округу, в Тарасовском районе Дона горят уже 1,2 тысяч гектаров территорий лесного фонда.

Отметим, что именно в этом муниципалитете сохраняется наиболее сложная ситуация. Сначала площадь леса, охваченная пламенем, достигла одной тысячи гектаров. Но и эта отметка была в скором времени преодолена неистовой стихией.

Напомним, что в среду, 3 сентября, природные пожары охватили четыре района Ростовской области. Возгорания произошли в Каменском, Красносулинском, Белокалитвинском и Тарасовском районах. В результате повреждения получили 64 строения — в их числе оказались 15 жилых домов. По предварительным данным, пострадавшими от пожаров уже признаны около 50 жителей Ростовской области.

Около 200 человек эвакуировали из хуторов Дубы и Патроновка. Также порядка 140 человек самостоятельно покинули дачные участки в станице Митякинской.

Как подчеркнул заместителя начальника ГУ МЧС по Ростовской области по государственной противопожарной службе Ярослава Гладченко, угрозы населенным пунктам нет. При этом самая сложная ситуация остается возле хуторов Дубы и Садки.

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