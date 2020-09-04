Жаркое лето: более 28 тысяч звонков поступило на горячую линию регоператора

Фото: ГК "Чистый город"

На горячую линию региональных оператора ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» продолжают поступать звонки от пользователей услугой ТКО.

За три летних месяца специалисты call-центра обработали более 28 000 обращений, что на 4000 звонков больше, чем в прошлом году. Пик, как и в прошлом году пришёлся на июль – 12 170 звонков.

Чаще всего жителей Ростовской области интересовали вопросы, связанные с произведением перерасчётов и корректировкой данных лицевых счётов. Поводом для изменения данных лицевого счёта может стать пополнение

в семье, смена места жительства, приобретение нового жилья и прочее. Порядка 60% поступающих звонков было связано именно с корректировкой данных. Остальные 40% — это обращения по вопросу графика вывоза отходов и заключения/пролонгации договоров для юридических лиц за вывоз ТКО.

Напомним, что скорректировать данные лицевого счёта можно в абонентских участках или через форму обратной связи в разделе «Контакты» на сайте.

Получить консультацию или разъяснение по вопросам, связанным с деятельностью региональных операторов по обращению с ТКО в Ростовской области ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр», можно ежедневно, включая праздничные и выходные дни по номеру: 8 800 707 05 08. Операторы кол-центра работают с 7 до 20 часов.