«Цифровое образование» от «Ростелекома»: В Ростове-на-Дону стартовал онлайн-курс для студентов

В Ростове-на-Дону стартовал онлайн-курс для студентов Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» запустил в Ростове-на-Дону онлайн-курс лекций «Цифровое образование» для студентов на темы, актуальные в условиях современной экономики. Курс расширит у участников профессиональный кругозор и поможет сформировать необходимые компетенции для успешной работы в будущем. Его образовательный контент ориентирован на слушателей любого гуманитарного профиля, которые так же, как и технические специалисты, часто решают задачи в цифровой среде. Лекции будут проводиться для студентов крупнейших ростовских вузов – партнеров компании: ДГТУ, ЮФУ, РГЭУ, Южного университета (ИУБиП), Северо-Кавказского филиала МТУСИ, а также РКСИ.

Эксперты «Ростелекома» в рамках курса выступят онлайн по 11 темам цифровой экономики: «Интернет вещей», «Блокчейн», «Кибербезопасность», «Большие данные» и другим. После каждой лекции организаторы предложат студентам для решения практические кейсы от компаний-партнеров. Весь процесс обучения будет проходить в специально разработанном приложении «Цифра РТК». Участники, показавшие наилучший результат по итогам курса, представят команду вуза на специальном конкурсе «Ростелекома» – «Нехакатоне» в декабре 2020 года. Победители получат ценные призы и возможность стажировки или трудоустройства в компании.

- При подготовке мы большое внимание уделили качеству самих лекций и уникальности контента. При его формировании наши специалисты постарались охватить все важные с практической точки зрения области знаний по цифровой экономике. Мы надеемся, что благодаря “Цифровому образованию” сформируется активное сообщество из молодых прогрессивных людей, которые в ближайшем будущем будут развивать наш регион, – отметил Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПА «Ростелеком».

Для удобства участников каждую тему организаторы намерены повторять три раза в разные даты, чтобы обеспечить максимально широкий временной диапазон и охватить всех заинтересованных слушателей. В приложении, которое специалисты «Ростелекома» адаптировали под курс и внедрили элементы геймификации, участники будут собирать соответствующие баллы за любую активность, например, за решение задачи, обмен фотографиями, общение в чате с друзьями и другие социальные действия в онлайн. Студенты, набравшие наибольшее количество баллов, войдут в состав команд от вуза.

- Подготовка кадров для новых вызовов цифровой экономики – это задача одноименного национального проекта, который реализуется сегодня в Ростовской области. По поручению губернатора Василия Голубева в Донском регионе уделяется особое внимание всем аспектам цифрового развития, IT-направлению, цифровой трансформации. Мы, конечно, поддерживаем инициативы, которые направлены на повышение уровня и качества цифрового образования. Подготовка специалистов с новыми компетенциями является важной задачей и более того, фундаментом для последующего движения вперед. И благодаря таким социально значимым проектам и взаимодействию с партнерами мы сможем достичь большего. Желаю удачи всем участникам!, – подчеркнул Антон Алексеев, советник губернатора Ростовской области.

Свои кейсы для решения в рамках курса предоставили компании-партнеры, такие как Тele2, «Центр-инвест», HeadHunter и «Ростелеком Solar». Информационным партнером выступил медиахолдинг «Дон-Медиа».