В Батайске вблизи Соленого озера вспыхнул пожар

В Батайске возле Соленого озера вспыхнул пожар. Огонь начал распространяться 4 сентября, сообщили в донском ГУ МЧС.

По данным ведомства, загорелась сухая трава. Продолжают бушевать два очага в труднодоступном месте.

— Площадь возгорания уточняется, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, 2 сентября четыре района Ростовской области охватили природные пожары. Крупные возгорания произошли в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. В Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском районах пожары потушили. В Тарасовском районе возгорание локализовали на трех боевых участках из четырех.

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