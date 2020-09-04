В Ростовской области водитель кроссовера врезался в стену жилого дома

В ДТП пострадал 39-летний пассажир автомобиля. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Звереве Ростовской области водитель кроссовера врезался в стену жилого дома. Авария произошла 3 сентября около 19 часов на улице Макаренко.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Джили Эмгранд» наехал на бордюр. После удара автомобиль съехал с дороги через встречную полосу и врезался в газовую трубу и стену дома.

— В результате ДТП пострадал 39-летний пассажир иномарки, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.