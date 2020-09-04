Очень подозрительно: на донской трассе грузовик скрылся с места ДТП

На трассе в Ростовской области произошло тройное ДТП, в результате которого грузовик, участник аварии, скрылся с места аварии. Все случилось на федеральной дороге М-4 "Дон" сегодня утром. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

По официальным данным, водитель за рулем "БМВ Х6" двигался по трассе. В какой-то момент он врезался во впереди ехавший "Мерседес". В результате удара вторую иномарку занесло и отбросило в грузовик, который двигался параллельно.

Сразу после этого две машины остановились, но большегруз в составе автопоезда продолжил движение. Вскоре на место приехали сотрудник ГИБДД. Они зафиксировали аварию.

Возникает вопрос, почему водитель грузовика не остановился и поехал дальше. Это вызывает подозрения, возникают мысли о том, что он не хотел пересекаться с инспекторами. Может быть перевес или отсутствие документов. В конце концов он мог элементарно не заметить, что в него врезалась машина. Такое бывает и довольно часто.

Так или иначе, а по правилам ПДД за оставление места аварии водителю грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет.