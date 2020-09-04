В Ростове с поезда сняли трех пассажиров, устроивших дебош

Люди распивали спиртное и нецензурно выражались в вагоне

В Ростове-на-Дону к ответственности привлекли трех пассажиров, устроивших дебош в салоне. Об этом 4 сентября сообщили в управлении на транспорте МВД по СКФО.

Состав следовал из Новороссийска в Пермь. Во время остановки в Ростове к поезду вызвали наряд полиции. Сотрудники сообщили правоохранителям, что трое человек во время следования поезда распивали спиртное и нецензурно выражались. На замечания других сотрудников они не реагировали.

Полицейские доставили дебоширов в дежурную часть. Ими оказались жители города Чебоксары в возрасте от 32 до 34 лет.

— В отношении граждан составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство», — прокомментировали в УТ МВД по СКФО.