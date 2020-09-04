Алана Мамаева рассказала, как спасла жертву нападения с помощью пластики

По просьбе звезды хирурги провели девушке операцию. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Алана Мамаева рассказала, как спасла девушку, на которую было совершено нападение. Историей звезда поделилась в «Инстаграме».

Мамаева рассказала, что девушке порезали лицо разбитым стеклом. В результате ей повредили лицевой нерв. Несчастной срочно требовалась операция. Пострадавшая могла на всю жизнь остаться с глубокими шрамами. Алане стало жаль девушку, она решила ей помочь.

— Все финансовые расходы, связанные с перелетом, проживанием и так далее я взяла на себя. Дорогостоящую операцию в Берлине сделали бесплатно. Это была моя первая сделка с доктором в благотворительных целях.

Мамаева поделилась и результатом той пластической операции. Видно, что на лице девушки почти не осталось следов от ужасных порезов.

Напомним, сейчас Алана Мамаева ведет свой Youtube-канал. Она показывает истории людей, которые приобрели какие-то дефекты или пострадали от неудачной пластики. Хирурги помогают им восстановить прежнюю внешность.