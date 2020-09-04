Предстоящий уикенд в Ростове-на-Дону выдастся крайне ветреным и дождливым

В Ростове на выходных будет ветрено и дождливо Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице на предстоящих выходных будет стоять очень ветреная погода.

Стоит отметить, что при этом температура воздуха будет невысокой. В субботу столбик термометра в дневное время еще достигнет +30 градусов, а вот в воскресенье не поднимется выше +25. Кроме того в последний из дней недели ожидается еще и выпадение осадков. По прогнозам синоптиков, дождь будет лить в течение всего дня и прекратится только к утру понедельника.

В Гидрометценре также предостерегли и донских водителей. Из-за дождя возможно снижение видимости на дороге и управлять машиной на скользкой проезжей части особенно сложно.

Ветер в эти дни будет особенно сильным. Порывами его скорость будет достигать 15-16 метров в секунду, что особенно неприятно при дожде. Стоит также ответить, что сам по себе ветер будет холодным и будет дуть с восточной стороны, а к вечеру воскресенья и вовсе сменится на северо-восточный.

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Жара начнет понемногу спадать.

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